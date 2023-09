La Promessa | anticipazioni degli episodi 68 e 69 in onda martedì 5 settembre 2023

Ladel 5 settembre: Petra mette nei guai la servitù Cruz scende in cucina e nota la presenza di Lope. Si arrabbia con la servitù e giura che prenderà provvedimenti. La servitù ...La: Lope si scusa con tutti Lope si sentirà molto in colpa per quello che è successo e si scuserà con tutti i suoi colleghi . Il ragazzo prometterà di assumersi tutte e ...... Leone energico 4 SettembreTVBeautiful: la puntata di oggi 4 settembre 4 SettembreTVLa: la puntata di oggi, 4 settembre 4 ...

La Promessa su Canale 5: le anticipazioni delle puntate dal 4 all'8 settembre La Gazzetta dello Sport

Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La promessa” una delle più recenti. La fiction è ..."Voglio ringraziare Barbara D'Urso, che per 15 anni ha condotto questa trasmissione" - le prime parole di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 | Video Mediaset ...