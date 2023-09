La «maledizione» di Ustica e le morti misteriose

Leggi su panorama

(Di martedì 5 settembre 2023) Da Panorama del 24 gennaio 1993, di Corrado Incerti Un colpo solo, tirato con un grosso pugnale dal basso verso l'alto per spaccare il cuore, e il generale in pensione dell'aeronautica italiana Roberto Boemio, 58 anni, cade ferito a morte, mercoledì notte 13 gennaio a Bruxelles, sul marciapiede di fronte al suo garage, al numero 68 di rue Jean Baptiste Colyns, nel quartiere di Ixelles, uno dei più esclusivi della capitale belga. "Un lavoro da professionisti" riconosce la polizia locale, che pure all'inizio crede a un tentativo di rapina da parte di tre giovani balordi nordafricani, rilasciati poi giovedì 14 gennaio. Il fatto è che l'aggressione al generale è una rapina ben atipica: troppi particolari concorrono nel fare emergere la tesi di un freddo omicidio a lungo premeditato, mascherato come azione di normali rapinatori. Innanzitutto: perché mai aggredire un uomo grande e grosso, ...