La madre di Valeria Fioravanti morta di meningite | «Cacciati dall’ospedale mentre lei stava male»

(Di martedì 5 settembre 2023)di. Per il suo decesso sono indagati tre medici di altrettanti ospedali romani. Che avrebbero diagnosticato per lei una cefalea e un mal di schiena e l’avrebbero curata con il Toradol. LaTiziana e il padre Stefano parlano oggi con l’edizione romana del Corriere della Sera di quello che è accaduto. «Un’infermiera del Policlinico Casilino mi disse di andarmene o avrebbe chiamato i carabinieri. Tornate dopo aver fatto l’antidolorifico, mi gridò», racconta Tiziana. Perché «nessuno si curò di ciò che dicevano le analisi del sangue, nelle quali due valori risultavano sballati», ricorda la donna. «Ci disse “sono laureata so quello che dico”, insisteva con l’antidolorifico. Quella sera la situazione peggiorò. Nausea. Fotofobia. Debolezza. Le comprai un cornetto per ...

Lae il padre diil 6 gennaio la riportano d'urgenza al San Giovanni. Il medico la sottopone a una Tac cerebrale. La diagnosi è meningite acuta in fase conclamata. Viene ricoverata allo ...Fioravanti è morta di meningite. Per il suo decesso sono indagati tre medici di altrettanti ... LaTiziana e il padre Stefano parlano oggi con l'edizione romana del Corriere della Sera di ...

Sul caso di Valeria Fioravanti, la madre della 27enne deceduta per una meningite batterica non diagnosticata denuncia quanto accaduto in ospedale. I medici li hanno cacciati via, mentre la ragazza ...Chi non ha saputo diagnosticare la meningite di mia figlia va radiato dall’albo", l'appello della madre della ragazza. La vicenda che ha portato alla prematura morte di Valeria Fioravanti comincia il ...