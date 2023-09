La lettera di Giuliano Amato su Ustica | «Nessun dietrofront | il mio è un bisogno di verità»

(Di martedì 5 settembre 2023) L’ex premier e presidente emerito della Corte Costituzionalenon ha fattosu. Lo dice lui stesso oggi in unaa Repubblica dopo l’intervista di qualche giorno fa. La replica del Dottor Sottile arriva dopo la risposta a Lain cuidiceva di non avere elementi nuovi sulla tragedia del Dc9 Itavia e di aver parlato solo di ipotesi. Secondol’intervista di Simonetta Fiori «ha incontrato il miodiche a una certa età diventa più urgente, con il tempo davanti che si accorcia ogni giorno. Ne è scaturito un racconto storico che non aspirava a rivelare segreti sconosciuti, come è detto chiaramente nell’articolo», sostiene. Un ...

A leggere questa frase nella breve dichiarazione che Amato ha rilasciato sulle pagine de ... aveva subito messo in guardia con una al Riformista poco ore dopo il lancio dell'intervista ...

La lettera di Giuliano Amato su Ustica: «Nessun dietrofront, il mio è ... Open

Da destra fino al centro è tutto un fioccare di attacchi a Giuliano Amato per l’intervista rilasciata ... mentre colpisce il silenzio della sinistra. Ieri, con una lettera al quotidiano «La Verità» è ...“Io non ho raccontato nulla di nuovo. Non era nelle mie possibilità, non era nelle mie intenzioni. Volevo riportare il tema all’attenzione, sollecitare chi potrebbe convalidare quell’ipotesi a parlare ...