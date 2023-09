La lettera di Giuliano Amato su Ustica e l’appello a Macron

Leggi su linkiesta

(Di martedì 5 settembre 2023) L’ex premier e presidente emerito della Corte Costituzionalescrive unaa Repubblica, dopo l’intervista di qualche giorno fa, per chiarire la sua posizione sulla strage di. Quell’intervista, dice, «ha incontrato il mio bisogno di verità che a una certa età diventa più urgente, con il tempo davanti che si accorcia ogni giorno. Ne è scaturito un racconto storico che non aspirava a rivelare segreti sconosciuti». Era necessario, continua, «ad avvalorare una ricostruzione che è custodita in centinaia di pagine scritte dai giudici, nelle svariate perizie, anche nelle inchieste di giornalisti bravi come Andrea Purgatori, ma che si è dovuta arrestare davanti a più porte chiuse».precisa che è «una ricostruzione che ho potuto fare mia e rilanciare ...