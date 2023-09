La grande delusione di fronte a una leader decisionista | ma solo nei tagli ai sussidi statali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 settembre 2023) “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una mamma… ecc.”. Se le ricordano tutti quelle fortunate esortazioni che, insieme alle altre promesse elettorali, hanno consentito a Meloni di superare il settimo grado superiore della scalata alla poltronissima di Palazzo Chigi e… subito dopo la vittoria eclatante, tutti l’hanno sentita anche esclamare trionfante che: “è finita la pacchia!”, pensando forse che fosse un monito rivolto agli indomiti naviganti che, in ogni stagione, superando freddo, caldo e paura, raggiungono in gran numero i nostri lidi; o forse anche a quei furbacchioni che incassavano il Reddito di Cittadinanza senza averne diritto. In ogni caso era comunque un evidente “cambio di passo” mediante il quale i “Fratelli d’Italia”, come avevano promesso prima del voto, miravano a varare le nuove strategie politico-economiche, sostenute ora, per la prima volta, da una donna! Che però ...