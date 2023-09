La frecciata dell’attivista dei Verdi a Giambruno | “Se l’orsa non fosse uscita di notte non avrebbe incontrato il lupo” | VIDEO

(Di martedì 5 settembre 2023) LadeiÈ diventato virale sul web ilche mostra la provocazione di Benedetta Scuderi, attivista deie già candidata alla Camera per l’Alleanza/Sinistra Italiana, rivolta ad Andrea, giornalista e compagno della premier Giorgia Meloni, finito nei giorni scorsi al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni sulle violenze sessuali avvenute a Palermo e a Caivano. Il conduttore, infatti, nel corso della sua trasmissione, Diario del giorno, aveva dichiarato: “Forse dovremmo essere più protettivi nel dialogo e nel lessico. Se vai a ballare, tu hai tutto il diritto di ubriacarti – non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento e nessun tipo di inciampo – ma se ...

... dice Benedetta Scuderi ,dei Verdi e già candidata alla Camera per l'Alleanza Verdi ... Lo spunto è stata l'uccisione'orsa Amarena, avvenuta nei giorni scorsi in Abruzzo, argomento della ...L'e ambientalista ex - pasionaria di Alitalia si è ... Infine, unadiretta alla politica ("Facciamo correre i ... Nel corso'intervista Daniela Martani è tornata anche sul suo ...... dice Benedetta Scuderi ,dei Verdi e già candidata alla Camera per l'Alleanza Verdi ... Lo spunto è stata l'uccisione'orsa Amarena, avvenuta nei giorni scorsi in Abruzzo, argomento della ...