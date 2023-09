La Fiorentina guarda al mercato degli svincolati Dal Papu Gomez a Pereyra | tutti i nomi

(Di martedì 5 settembre 2023) La Nazione in edicola stamani butta giù una lista diche potrebbero far comodo alla. Si tratta, che...

...italiani "Laha Vannucchi e Martinelli, il Milan Longoni, il Palermo Desplanches". Punterebbe su un giovane per la Roma "No, devono prendere un portiere diqualità ed esperto".su ...VA A 60 ALL'ORA - 'Contro laè stata la migliore Inter, ma io vedo una squadra che va a ... È anche leader, quando l'Inter impostail suo movimento'.... risale,un po', al 3 settembre del 2022: in quell'occasione gli uomini di Luciano Spalletti ... Giornata 33 " Udinese - Napoli 1 - 1 7 maggio 2023: Giornata 34 " Napoli -1 - 0 14 ...

Fiorentina, guarda gli svincolati: da l’utile Pereyra al sogno Hazard Viola News

Nel corso della puntata odierna della 'Bobo TV', l'opinionista Daniele Adani analizza così il momento dell'Inter, reduce da tre vittorie nelle prime tre partite e dalla ...Cronaca Milano - 04/09/2023 17:24 - L'Inter Continua a Fare Centro L'Inter continua la sua marcia trionfale in questo inizio di campionato, travolgendo la Fiorentina con un netto ...