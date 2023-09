La Federcalcio Spagnola si scusa per la vicenda Rubiales-Hermoso | “Comportamento inaccettabile”

2 La(RFEF) ha pubblicato un nuovo comunicato ufficiale sul caso Rubiales a firma del presidente Pedro Rocha in cui si chiede scusa al mondo del calcio e alla società nel suo complesso ...Il presidente della, Rubiales, è stato sospeso temporaneamente dalla FIFA per nove mesi per l'ormai celebre bacio in bocca "rubato" alla giocatriceJennifer Hermoso , ...... intervistato dal Mundo in occasione della prima del suo nuovo film 'Coup de chance' alla Mostra del Cinema di Venezia, sostiene il boss della, sospeso dopo aver imposto un bacio ...

Federcalcio spagnola chiede scusa per Rubiales, "Inaccettabile" Quotidiano Sportivo

La Federcalcio spagnola (Rfef) in una nota diffusa oggi esprime le sue "più sincere scuse" per il "comportamento totalmente inaccettabile" del presidente sospeso Luis Rubiales "durante la finale ...che ha preso le difese del presidente della Federcalcio spagnola nel corso di un'intervista rilasciata a El Pais: "È difficile immaginare che una persona possa perdere il lavoro per un bacio dato in ...