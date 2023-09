La crisi dei migranti al confine bielorusso-polacco Una tragedia da più punti di vista che strazia per dolore e impotenza | precisione e cura antiretorica dei fatti

Leggi su iodonna

(Di martedì 5 settembre 2023) Sarà difficile per la giuria della Mostra del Cinema di Venezia 80 ignorare Green Border (Ilverde) di Agnieszka Holland. Sommando tutto quello che è passato in Concorso fino a oggi, il film della regista polacca sui massacri degli immigrati/rifugiati si merita il Leone d’Oro. O quantomeno un premio importante. Si dirà: perché tratta un tema importante? Anche, ma soprattutto per come lo tratta. La storia, divisa in capitoli e girata in bianco e nero, descrive impietosamente il dramma dei rifugiati dal Medio Oriente e dall’Africa che tentano di raggiungere l’Unione Europea attraverso iltra Bielorussia e Polonia. ...