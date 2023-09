Krstovic | la nuova invenzione di Corvino sulle orme di Vucinic

(Di martedì 5 settembre 2023) Due partite e due gol è questo l’impatto col calcio italiano di Nikola, attaccante montenegrino del Lecce Unadi Pantaleobravo ad andare a scovare talenti in giro per l’Europa. Questa volta la spesa è stata di 3,8 milioni ma l’ha fatto con la certezza potesse davvero dare quel qualcosa in più alla rosa dei pugliesi. «Si è allenato con noi una volta, nella rifinitura contro la Fiorentina e ha fatto due gol» così D’Aversa dopo la sfida contro la Salernitana quasi a sottolineare l’istinto da bomber vero del suo attaccante. A Lecce con la numero nove è facile fare un salto indietro nel tempo, ai tempi di Mirko. Anche lui scoperta die idolo proprio diche ne vuole seguire leed esplodere a ...

Due partite e due gol è questo l'impatto col calcio italiano di Nikola, attaccante montenegrino del Lecce Unainvenzione di Pantaleo Corvino bravo ad andare a scovare talenti in giro per l'Europa. Questa volta la spesa è stata di 3,8 milioni ma l'ha fatto ... Torna l'appuntamento con le 'Le 5 cose che non sai di...' , larubrica di Calciomercato.com . Sotto la lente d'ingrandimento oggi ci finisce Nikola, il centravanti montenegrino autore di due reti nelle prime due partite con la maglia del Lecce.

Lecce, Krstovic è la nuova gemma: tutti i talenti scoperti da Corvino TvPlay.it

