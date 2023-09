Koopmeiners | rifiutata un’offerta last minute mostruosa del Napoli

(Di martedì 5 settembre 2023) L’Atalanta ha rifiutatoda 47 milioni di euro delper il centrocampista olandese Teun. CALCIOMERCATO. Negli ultimi giorni di mercato ilha provato l’assalto aconshock da 47 milioni, prontamentedall’Atalanta. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, ilha fatto un ultimo disperato tentativo peroffrendo 47 milioni all’Atalanta. Una proposta monstre, dopo il fallimento dell’accordo per Veiga finito in Arabia. L’offerta, senza bonus né percentuali sulla futura rivendita, è stata però respinta dal presidente Percassi, che aveva già ...

L'ultimo retroscena di calciomercato riguardi il Napoli, che negli ultimi giorni ha fatto un nuovo tentativo, poi rifiutato, per Koopmeiners ...Del resto Koopmeiners e Veiga hanno caratteristiche differenti ... da protagonista e di essere ormai entrata tra le big del calcio italiano, in grado di poter rifiutare anche proposte dai top club.