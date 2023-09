Kim Jong Un farà visita a Putin per discutere la fornitura di nuove armi

(Di martedì 5 settembre 2023) KimUn, leader della Corea del Nord, avrebbe intenzione di recarsi in Russia questo mese per incontrare il presidente Vladimir, ha detto un funzionario americano alla CBS. I due discuteranno della possibilità che la Corea del Nord forniscaa Mosca per sostenere la sua guerra in Ucraina. Il possibile incontro arriva dopo che la Casa Bianca ha dichiarato di avereinformazioni secondo cui i negoziati sugli armamenti tra i due Paesi stanno «avanzando attivamente». Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale americano John Kirby ha detto che il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, ha cercato di «convincere Pyongyang a vendere munizioni di artiglieria» alla Russia durante una recentein Corea del Nord. Leesposte durante l’incontro includevano ...

Il ministero della Difesa russo ha annunciato oggi di aver distrutto due droni ucraini nella regione di Mosca e nella regione di Kaluga, nei pressi della capitale.