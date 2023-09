Kim Jong-un da Putin | una bomba sull' Ucraina | cosa c' è dietro

(Di martedì 5 settembre 2023) Il presidente nordcoreano Kim-un si recherà questo mese in Russia per incontrare Vladimire discutere la possibilità di fornire a Mosca più armi per la sua guerra in. Lo riferiscono fonti Usa. Abbattuti droni ucraini in volo verso la capitale russa, rende noto il sindaco di Mosca. Bombe russea regione di Sumy, danni e due feriti. Nulla di fatto nel vertice a Sochi tra il capo del Cremlino e il presidente turco Erdogan sul grano. Possibile un nuovo incontro tra i due leader dopo l'Assemblea Generale dell'Onu, in programma a New York dal 19 al 25 settembre.

Kim Jong-un presto in Russia per discutere forniture di armi AGI - Agenzia Italia

