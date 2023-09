Kim andrà da Putin | così Mosca e Pyongyang si aiutano

Leggi su formiche

(Di martedì 5 settembre 2023) I viaggi di Kim Jong Un fuori dai confini della Corea del Nord si contano sulle dita di una mano. Per correre il rischio di uscire dal territorio dello Stato da lui controllato (in ogni senso letterale del termine), il dittatore nordcoreano deve avere motivi più che validi. Proprio per questo il meeting bilaterale che Kim avrebbe in programma nel mese di settembre con il presidente russo Vladimirsi prospetta essere estremamente rilevante. Secondo le fonti disponibili l’incontro trai due leader, che dovrebbe avere luogo nella città russa di Vladivostok (anche se non si esclude la possibilità che Kim possa spingersi fino a), sarebbe finalizzato a portare ad un livello superiore la cooperazione militare già esistente tra i due Paesi: in cambio di una fornitura estensiva di proiettili d’artiglieria e missili controcarro coreani, fondamentali ...