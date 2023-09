Kiev lancia 3 droni verso la Russia | Mosca dice di averli abbattuti ma ci sono danni

(Di martedì 5 settembre 2023) Laha abbattuto almeno treti dall'Ucraina che stavano prendendo di mira la capitale del paese, ha detto il ministero della Difesa russo. Ma forse le cose non stanno esattamente ...

La Russia ha abbattuto almeno tre droni lanciati dall'Ucraina che stavano prendendo di mira la capitale del paese, ha detto il ministero della Difesa russo. Ma forse le cose non stanno esattamente ...Mi aspetto che il Parlamento sostenga questo candidato" ,Zelensky, forse non proprio sicuro ... Il nuovo ministro della Difesa di, 41 anni e musulmano, è un esponente di spicco della ...Secondodroni russi Shahed sarebbero caduti ed esplosi in territorio rumeno durante il ... il trucco dei troll Wagner L'Ucrainal'offensiva dei droni sulla Russia Dossier - Sentieri di ...

Kiev lancia sciami di droni contro la Russia Antimafia Duemila

Le forze russe hanno lanciato 32 droni kamikaze nelle regioni di Odessa e Dnipropetrovsk nella notte del 4 settembre, danneggiando strutture e infrastrutture industriali. Lo riferisce l'aeronautica ...Droni russi di tipo Shahed sarebbero caduti ed esplosi sule territorio della Romania, Paese Ue e membro della Nato, nel corso del massiccio attacco lanciato da Mosca la notte scorsa nella zona ...