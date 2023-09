Kazakistan-Italia | la missione di Tajani e la strategia asiatica del governo

Leggi su formiche

(Di martedì 5 settembre 2023) Un Paese dove la Russia non è più il riferimento geopolitico dell’area, dove i flussi di petrolio che giungono nel Vecchio continente rappresentano una fetta della diverificazione dell’approvvigionamento energetico europeo e dove l’può recitare un ruolo in seno a un florido rapporto bilaterale. Il viaggio ad Astana del ministro degli Esteri, Antonio, porta in dote una serie di considerazioni, da incorniciare nell’indirizzo ormai noto di politica estera dell’esecutivo e giunge a poche ore dal Forum di Milano trae Arabia Saudita, a conferma di un oggettivo attivismo del. Qui Astana “Consideriamo ilun partner strategico e per questo continueremo a lavorare insieme. La situazione è molto positiva e vorremo che lo diventasse ancora di più, abbiamo stretto un forte ...