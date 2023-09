Kanye West e Bianca Censori | beccati!

Leggi su bellezze.tv

(Di martedì 5 settembre 2023) E’ la notizia del momento e non potete non averla sentita.e la mogliein una gita a Venezia sono stati sorpresi mentre lei era impegnata in un “servizietto” al marito. La società di motoscafi dopo l’accaduto ha bandito la coppia da Venezia. Questa la notizia, ma avete visto che bella? Andiamo a caccia di qualche informazione in più su questa procace moglie di, 27 anni Australiana, è un architetto ed è dipendente dal 2020 del brand Yeezy posseduto da. Immaginiamo che i due dopo la rottura con la Kardashian si siano conosciuti in questo modo ovvero sul posto di lavoro. Pare che ...