Juventus | Il secolo degli Agnelli | 100 anni di storia nel libro di Guido Vaciago

(Di martedì 5 settembre 2023) Ilè scritto dal direttore di Tuttosport È uscito oggi il. Il, edito da Sperling & Kupfer e scritto da, direttore di Tuttosport. Era il luglio del 1923 quando Edoardoassunse la presidenza della, e all’epoca nessuno immaginava che sarebbe stato l’inizio di un legame destinato a cambiare le sorti del calcio italiano. In undi presidenza, la famigliaha portato lasul tetto del mondo, l’ha resa uno dei club più iconici e vincenti dellae ha contribuito a rivoluzionare il calcio, trasformandolo in un vero e proprio fenomeno sociale. Raccontare la ...

Pubblichiamo un estratto del nono capitolo di ", ildegli Agnelli" ...di Guido Vaciago (Sperling & Kupfer), da oggi disponibile in tutte le librerie. All'ottantunesimo minuto di Italia - Francia scocca la scintilla. È l'8 febbraio ...E dello stesso parere sono i piani alti del club che - secondo ilXIX - sono decisi a consegnare al mister exe Fatih Karagümrük due nuovi calciatori, Roberto Soriano e Nicola Sansone.Stando a quel metro Deschamps e Furino, che son stati davanti alla difesa delledegli anni ...La posizione di centromediano l'ha interpretato in quel modo solo Pirlo in tutto il 21°, ...

Juventus, Il secolo degli Agnelli: 100 anni di storia nel libro di Guido ... 361 Magazine

Pubblichiamo un estratto da “Juventus, il secolo degli Agnelli” in libreria da oggi. Quando Gianni Agnelli si innamora di ...Da domenica sera sta succedendo il finimondo per un rigore non concesso al Bologna contro la Juventus. Sembra essere tornati ai tempi pre-Calciopoli: caos negli spogliatoi a fine partita, dirigenti ch ...