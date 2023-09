Juventus | doppia bocciatura | Allegri sorprende tutti

... va sempre meglio e conto di essere al top per la gara contro la: adesso se dovessi fare ... Lacifra L'attaccante vive per il gol ma il primo obiettivo è aiutare la squadra'.Non lo dirà mai esplicitamente ma il successo del suo Pescara sullaNext Gen per 3 - 1 in campionato ha datosoddisfazione a Zeman . Il tecnico boemo fa spallucce dopo la vittoria e non ammette una gioia particolare Alla vigilia però aveva lanciato una ...Calciomercato Juve, decisa la partenza Kostic e PogbaPer motivi diversi, va ricordato, sia Kostic che Pogba potrebbero rimanere ai margini di questa. Il serbo a causa della scelta ...

Rabiot applaude la Juventus e va in Nazionale: doppia reazione Juventus News 24

L'attaccante bianconero è cambiato dopo l'infortunio: sia Allegri che Spalletti ci puntano anche in chiave gol ...Juventus in ansia per l’ultimo infortunio del francese, che a Empoli ha di nuovo accusato dolori all’adduttore. Lui per il momento non si abbatte: “Fino alla ...