Juve | primo bilancio per 21 giocatori | 7 promossi | 5 sotto esame | 1 bocciato | e poi

(Di martedì 5 settembre 2023) Sette punti in tre giornate, con due vittorie (esterne) e un pareggio (in casa), e con un bottino di 6 gol fatti e uno incassato. E' questo...

Tre milioni subito, gli altri (non più di venticinque) dopo un prestito di uno o due anni. Così la avrebbe potuto portare Mimmo Berardi a Torino anche senza la cessione di Moise Kean. Fin qui zero minuti in campo, però è stato voluto con forza da Max Allegri. Intanto si riscopre anche con un ruolo diverso in questa, quello del traduttore. Senza fine sembra la storia di Daniele Rugani e la. Pur essendo stato uno dei più criticati negli anni per quell'ingaggio fuori dalla portata per chiunque, 3 milioni

Danilo e Chiesa piegano l'Empoli: la Juve è terza Sky Sport

Come dichiarato da Cristiano Giuntoli prima di Empoli-Juventus, l'obiettivo minimo della squadra bianconera per questa stagione è il raggiungimento del quarto posto che varrà la partecipazione alla ...I bianconeri hanno totalizzato sette punti in questo avvio di campionato. Come sono andate le cose nelle scorse due stagioni