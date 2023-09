Juve | primo bilancio per 21 giocatori | 7 promossi | 5 sotto esame | 1 bocciato | e poi… | Primapagina

(Di martedì 5 settembre 2023) 2023-09-05 13:30:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Sette punti in tre giornate, con due vittorie (esterne) e un pareggio (in casa), e con un bottino di 6 gol fatti e uno incassato. E’ questo ildellantus di Massimiliano Allegri in campionato dopo la fase di avvio, con uno sguardo da seconda in classifica sulla prossima giornata, che vedrà i bianconeri impegnati all’Allianz Stadium contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, nel giorno del derby fra le prime in classifica, Inter e Milan. Dopo le prime tre giornate, si può già tracciare unminiper quanto riguarda la, analizzando le prestazioni dei 21che Allegri ha impiegato nei match con Udinese, Bologna ed ...

Commenta perTre milioni subito, gli altri (non più di venticinque) dopo un prestito di uno o due anni. Così laavrebbe potuto portare Mimmo Berardi a Torino anche senza la cessione di Moise Kean. Così ...Commenta perFin qui zero minuti in campo, però è stato voluto con forza da Max Allegri . Perché Hans ... Intanto si riscopre anche con un ruolo diverso in questa, quello del traduttore. ...Commenta perRinnoviamo Perché no. Senza fine sembra la storia di Daniele Rugani e la. Pur essendo stato uno dei più criticati negli anni per quell'ingaggio fuori dalla portata per chiunque, 3 milioni ...

Danilo e Chiesa piegano l'Empoli: la Juve è terza Sky Sport

Come dichiarato da Cristiano Giuntoli prima di Empoli-Juventus, l'obiettivo minimo della squadra bianconera per questa stagione è il raggiungimento del quarto posto che varrà la partecipazione alla ...I bianconeri hanno totalizzato sette punti in questo avvio di campionato. Come sono andate le cose nelle scorse due stagioni