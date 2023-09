Juve | Giuntoli vuole ridiscutere il contratto di Pogba | incontro in programma con l'agente

Considerando l'esiguo minutaglie fin qui lavorrebbero rimodulare l'ingaggio del Polpo', che fino al giugno 2026 percepisce oltre 10 milioni di euro lordi a stagione. Intanto sembrano ...era stato chiaro: tanti sono i giocatori importanti in rosa, ma di fronte ad un'offerta consistente, nessuno sarebbe stato ritenuto incedibile. Calciomercato, dalla Spagna: idea Suso ......veste tattica con la quale sta plasmando la nuovaattribuisce molta importanza alle corsie esterne. In panchina nelle prime due uscite di campionato e considerato non incedibile da, ...

Sembra però, come scrive Tuttosport, che la Juventus vada a rinnovare per Pogba sempre fino al 2026, ma andando a ridurre l’ingaggio rispetto quello attuale. Giuntoli già a lavoro per provare a ...Considerando l’esiguo minutaglie fin qui la Juve e Giuntoli vorrebbero rimodulare l’ingaggio del Polpo’, che fino al giugno 2026 percepisce oltre 10 milioni di euro lordi a stagione. Intanto sembrano ...