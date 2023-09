Per Massimiliano Allegri è il terzo campionato di fila alla guida della Juventus dopo il suo ritorno, avvenuto nell'estate del 2021. La partenza dei bianconeri in campionato è stata positiva, con ...Pescara -Next Gen 3 - 1. SPAL - Vis Pesaro 1 - 0. GIRONE C Avellino - Latina 0 - 2. Catania - ... costruita per competere per le zone nobili della classifica, non ha certo iniziato nel...Attaccante esterno, seconda punta, prima punta, il cammino di Federico Chiesa verso la partee definitiva di se stesso è già a buon punto . Paulo Sousa lo scoprì fra i ragazzini della Fiorentina e lo battezzò: "Giocherà tanto questo ragazzo, perché è forte, molto forte" . Nel ...

Juve, è la migliore partenza dell'Allegri bis: il dato delle prime tre gare Corriere dello Sport

Tutti in casa Juventus, compreso lo stesso Paul Pogba, hanno tirato un sospiro di sollievo. Ecco di seguito il comunicato ...La Juventus si presenta alla sosta della serie A forte del terzo posto in classifica con 7 punti all'attivo e un bilancio di 2 vittorie e 1 pari. Una sola rete al passivo a fronte di 6 golf fatti e ta ...