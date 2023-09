Jorginho | l’agente fa impazzire i tifosi del Napoli | De Laurentiis esulta

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 5 settembre 2023)diha parlato benissimo di un giocatore del, facendo ben sperare iazzurri. Nella giornata di oggi, Joao Santos,dell’ex centrocampista azzurri, ora in forza all’Arsenal,, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, durante il programma “Radio Goal”, ha parlato del suo assistito ovviamente e di come si trova in Premier, ormai stabilmente lì da 5 anni, divisi tra Chelsea e appunto con i gunners.dipromuove Natan Joao Santos, non ha nascosto il suo entusiasmo nei confronti del nuovo difensore azzurro, Natan, nonostante non abbia ancora collezionato minuti in Serie A. Natan è fortissimo, vedrete. Diventerà forte come Thiago Silva. Un paragone, quello con il ...