Jonathan Rea saluta Kawasaki e firma per Yamaha

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 5 settembre 2023) Le voci correvano forti e insistenti da un mesetto e adesso è arrivata, ufficialmente, la notizia della separazione:Rea esi saluteranno alla fine del Mondiale 2023 di Superbike. Le scarse prestazioni della moto neroverde, dopo anni di dominio che hanno contribuito a elevare il nordirlandese nell’Olimpo della categoria dedicata alle derivate, e la voglia di una nuova sfida hanno contribuito a questo incredibilmente cambiamento. Il pluricampione del mondo vestirà la casacca diin via ufficiale.Rea cambia squadra: adesso è ufficiale (Credit foto –)“Voglio ringraziare tutti coloro che fanno parte di KMC e KRT per aver creduto in me e per avermi dato l’occasione di arrivare al mio massimo livello – le parole diRea che ha ...