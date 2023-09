Jobs Act | pronta l’abolizione? Conte fa chiarezza e si esprime

(Di martedì 5 settembre 2023) In merito ad una possibile abolizione, o meno, delAct si è voluto soffermare Giuseppe: quest’ultimo ha voluto rilasciare una intervista ai microfoni del ‘Quotidiano Nazionale’ IlAct è una misura che è stata attuata meno di dieci anni fa. Quando al governo c’era Matteo Renzi. L’attuale numero uno di ‘Italia Viva’ l’ha fortemente voluta. Allo stesso tempo, però, ha suscitato molte polemiche e critiche non indifferenti. A distanza di anni, però, c’è anche chi sta pensando seriamente di abolirla. Magari con un referendum. Questa è l’idea che è stata lanciata da parte di Giuseppe. Il principale leader del ‘Movimento 5 Stelle’ ne ha parlato in una intervista al ‘Quotidiano Nazionale‘. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe(Ansa Foto) Notizie.comNon spende belle parole per ...

Leggi anche I risultati delche il Pd ora è pronto a rinnegare, dal milione di posti di lavoro alla riforma degli ammortizzatori sociali Cara Concita De Gregorio sono il papà di una ragazza ..."Il Pd fa un referendum sulche lo stesso Pd ha votato in blocco quando io ero segretario: ho sfidato a un dibattito Schlein o uno dei tanti ministri dell'epoca ma non ho ricevuto risposta. ...Il fronte composto da Elly Schlein e dalla Cgil promuove una campagna firme contro il, per arrivare a un referendum. E l'ultima staffilata viene riservata a questo. "Credo ci sia un livello ...

Il Jobs Act: quella riforma di sinistra e l'idea abbandonata che alle sfide del tempo si risponde con la fatica del ... Il Riformista

Ma la linea di Schlein su ambiente, Jobs act e spese militari non mi convince per nulla». Qual è la vostra proposta in tema di sanità «Oggi due milioni di italiani rinunciano alle cure. Quattro ...Il leader 5 Stelle sostiene la campagna di Landini: la riforma è stata una sciagura "Parlino i cittadini, la lotta al precariato è una priorità. Avanti sul salario minimo. Ridicolo attacco del governo ...