Jenna Ortega e Johnny Depp costretti a smentire i rumors su una loro relazione | «lasciateci in pace»

Johnny Depp enon sono una coppia. A sostenerlo con fermezza è stata l'attrice di Mercoledì , attraverso una Instagram Story poi cancellata. 'Non riesco nemmeno a ridere.. Non ho mai incontrato o ...Nel suo fine settimana di debutto, One Piece è stato lo show Netflix più visto in 84 Paesi, uno in più rispetto a quelli fatti registrare dallo show dominato dae dal quarto capitolo ...Il mondo del gossip a Hollywood è sempre pieno di sorprese, e questa volta il pettegolezzo ruota attorno ae Johnny Depp , entrambi legati al regista Tim Burton . Secondo il noto profilo social Deux Moi , l'equivalente americano di Whoopsee , ci sarebbe una relazione romantica tra la giovane ...

Johnny Depp e Jenna Ortega stanno insieme Arriva la risposta della star di Mercoledì! Everyeye Cinema

Johnny Depp Stando ad un gossip riportato da Deuxmoi, i due attori sarebbero stati avvistati insieme. C’è del tenero tra Johnny Depp e Jenna Ortega Il… Leggi ...Hanno infiammato il web le voci di una presunta relazione tra la protagonista di "Mercoledì", Jenna Ortega, 20 anni, e la star di Hollywood Johnny Depp, 60 anni. I due attori hanno commentato la notiz ...