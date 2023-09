Jeep Gladiator - Il pick-up dà l' addio all' Europa

(Di martedì 5 settembre 2023) Ancora pochi mesi e poi ilnon sarà più disponibile neanche sul mercato europeo. Il marchio americano, infatti, ha lanciato la serie speciale FarOut, una versione del-up pensata per celebrare l'al Vecchio Continente dopo l'uscita di scena del diesel annunciata negli Stati Uniti a metà agosto. Le strategie. Il, che al momento è disponibile insolo con motori a gasolio e nel quarto trimestre uscirà defintivamente di produzione, sarà sostituito da altri modelli nel quadro delle strategie di elettrificazione definite dal gruppo Stellantis per la. I piani europei prevedono il lancio di quattro veicoli a batteria entro il 2025, tra cui la recente Avenger e i prossimi Recon e Wagoneer-S, e un'offerta di sole elettriche entro il ...

Quest'estate 450 appassionati, famiglie comprese, hanno festeggiato così, con un evento speciale, l'atteso anniversario del Rubicon Trail alla guida di 125 Wrangler e Gladiator, vivendo un'avventura insieme alle rispettive famiglie e gruppi di amici hanno festeggiato con un evento speciale il settantesimo anniversario del Rubicon Trail alla guida di 125 Wrangler e Gladiator, vivendo un'...

