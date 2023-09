Jannik Sinner ha portato il tennis italiano in una nuova dimensione L’errore è aspettarsi ciò che ancora? non è

(Di martedì 5 settembre 2023) Una narrativa tossica. Confunziona così: vince un Masters1000 e diventa il più forte di tutti; perde al quinto set contro Sascha Zverev negli ottavi di finale degli US Open e non vale niente. Est modus in rebus, dicevano i latini, e quando si parla dell’altoatesino si tende sempre a esagerare. I fatti quali sono?è un giocatore molto forte, lo dimostrano i risultati del 2023: n.7 del ranking con l’ultimo aggiornamento e n.4 della Race, avendo grandi possibilità di essere presente alle ATP Finals di Torino. Nessun giocatore, alla sua età, si era spinto a tanto in termini di vittorie e di serie di risultati, come le graduatorie citate certificano e la vittoria di Toronto impreziosisce. Tuttavia, il problema è nell’aspettativa che si è creata attorno a questo ragazzo, che dovesse essere ...

L'azzurro dopo il k.o. con Zverev "Fa male". E' l'espressione che Jannik Sinner ripete più spesso in zona mista dopo la sconfitta contro Alexander Zverev e l'eliminazione negli ottavi del tabellone del singolare maschile dell'US Open 2023. "Il prossimo appuntamento ...I crampi e un ottimo Alexander Zverev fermano Jannik Sinner a New York. Il sogno dell'altoatesino allo US Open si chiude come un anno fa con una battaglia fisicamente sfiancante, emotivamente prosciugante, finita nella notte. Jannik Sinner cede 6 - 4, 3 ..."Deutschland Uber Alles", una frase tristemente nota come inno della Germania di Hitler. Quando Zverev l'ha sentita pronunciare forte e chiara durante il quarto set della sfida contro Jannik Sinner, agli Us Open, non ci ha pensato su un attimo: "Fate espellere chi l'ha pronunciata. E' la più famosa frase di Hitler, è inaccettabile". Uno spettatore vicino al campo stava incitando ...

(Adnkronos) – "Fa male". E' l'espressione che Jannik Sinner ripete più spesso in zona mista dopo la sconfitta contro Alexander Zverev e l'eliminazione negli ottavi del tabellone del singolare maschile dell'US Open 2023. Lo spettatore incitava il rivale di Sinner cantando «Deutschland Uber Alles» l'inno utilizzato quando in Germania Hitler era al potere ...