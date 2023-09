Jacobelli | «Inter-Milan è il superderby! Marotta e Ausilio all’altezza»

Leggi su inter-news

(Di martedì 5 settembre 2023)parla a 11 giorni dall’attesissimo Derby di. Stracittadina che si prospetta fantastica e qualitativamente alta SUPERDERBY ?non ha dubbi: «è il superderby annunciato per 16 settembre; in realtà, è il superderby che durerà tutto l’anno. Con un denominatore comune:hanno un gioco di livello europeo, votato all’attacco, rovesciandosi nella metà campo avversaria per imporre la propria manovra, non per subire l’altrui. Per questo si divertiranno anche in Europa». MIGLIORATA ?più forte, parola di: «Sin da quando il prestito da restituire a Oaktree entro il 31 maggio 2024, ha obbligatoe ...