Itri Rimpasto di giunta | estromissione di Fratelli d’Italia | tre nuove deleghe per Forza Italia

Itri / Rimpasto di giunta, Rinascita Democratica: “rocambolesca operazione De Santis non ci rappresenta” Temporeale Quotidiano

A Itri Rinascita Democratica, per bocca del portavoce Severino Alfieri, prende posizione e punta il dito contro il recente rimpasto in Giunta, che ha ...ITRI – “L’estate sta ormai per terminare e con essa si chiudono i giochi politici con cui l’amministrazione Agresti prova a rafforzarsi. E’ tempo di fare un bilancio rispetto agli equilibrismi di cui ...