Italia-USA oggi in tv | Mondiali basket 2023 | orario | canale in chiaro | streaming | probabili quintetti

(Di martedì 5 settembre 2023)-USA, la sfida della storia. Gli azzurri di Gianmarco Pozzecco cercano il colpo della vita, incontrando di nuovo, dopo 17 anni, le star della NBA. E lo fanno nei quarti dei, dove gli Stati Uniti uscirono un anno fa e a cui arrivano da secondi del secondo girone. LA DIRETTA LIVE DI-USA DIDALLE 14.40 In palio c’è un posto in semifinale, che l’non ha mai de facto raggiunto perché, pur con due quarti posti nella storia, nel 1970 e 1978 la formula deiera diversa. Per gli States c’è l’occasione di scoprire se è stato un caso, quello della sconfitta con la Lituania, oppure se i già presenti campanelli d’allarme con il Montenegro si sono esauriti contro i baltici. Certo è che servirà forse la prestazione perfetta, soprattutto dall’arco, agli ...

Mondiali di basket 2023, Italia-Usa: orario e dove vedere la sfida dei quarti di finale Quotidiano Sportivo

Gli azzurri di coach Pozzecco sfidano gli Stati Uniti dell'italo-americano Banchero nei quarti di finale: ecco come seguire il match ...Prima della partita tra Italia e USA, oggi alle 10:45 scenderanno in campo per un altro quarto di finale la Lituania e la Serbia. Una sfida tutta europea che vede da una ...