Italia-Usa | Fontecchio | “Loro erano troppo forti | ma noi siamo uniti”

(Di martedì 5 settembre 2023) Il cestita dell’, Simone, ha parlato dopo la sconfitta arrivata ai Mondiali di basket contro gli Statiper 63-100. Ecco le sue parole a Sky Sport: “C’è poco da commentare, ci abbiamo provato e abbiamo lottato ma oggiconcentrati, aggressivi. Poi in una giornata in cui facciamo poco canestro diventa tutto più complicato.hanno questo atletismo, abbiamo provato a giocare come volevamo ma sono stati bravi negli aiuti difensivi e trovato sempre i tiratori che hanno fatto canestro. Pazienza”. Ed ancora: “In futuro cerchiamo di smettere di perdere ai quarti, ma continuare ad essere nei migliori otto speriamo che paghi. La forza di questo gruppo è di restare sempre insieme, anche nei momenti bu. Dopo il Mondiale farò qualche giorno di riposo, poi andrò ...

La partita si è messa subito in salita per l', che si è ritrovata a rincorrere gli avversari ... "Certo battere la Serbia e arrivare primi nel girone per poi trovarsi con gliserviva un po' ...Bridges costringe Spissu al fallo per un gioco da tre vecchio stile che vale il 31 - 18 per Team. L'continua con la solita ricetta: circolare palla fino a quando non si apre una ...Perdere di 37 punti (63 - 100) contro gliè stato un brutto finale di mondiale. Eppure non cancella quanto di buono ci hanno fatto vedere ... Al mondiale di Basket l'ha fatto un altro ...

Italia fuori ai quarti del Mondiale dopo il 100-63 subito dagli Stati Uniti. Così il CT Pozzecco: "C'è amarezza per la sconfitta, ma gli Usa hanno giocato in modo stellare. Siamo stati sfortunati nell ...Manila, 5 set. - (Adnkronos) - "Siamo dispiaciuti, ma siamo nelle prime 8 squadre al mondo. Nessuno ci credeva. La cosa che chiaramente dispiace è che arrivi primo nel girone e incontri gli Usa ai qua ...