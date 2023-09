Italia-Svizzera | vittoria dell’Italvolley | è la quarta consecutiva

(Di martedì 5 settembre 2023) (Adnkronos) –agli Europei maschili per l’Italvolley, che ad Ancona batte laper 3-0 (25-19, 25-23, 25-15) in un PalaRossini che ha fatto sentire il suo calore con 4.036 presenti per un incasso pari a 108.964 euro. Ladi oggi conferma la prima posizione degli azzurri nella pool A con 4 vittorie e 12 punti, avanti alla Serbia e alla Germania entrambe a quota 3 vittorie. Tra i primi verdetti della Fase a Gironi arrivano la certezza matematica della prima posizione di Slovenia nella Pool B e della Francia nella Pool D, gironi che si concluderanno domani. Presente oggi sulle tribune del PalaRossini, a supportare gli azzurri, anche il Campione del Mondo di fioretto maschile Tommaso Marini. Lo schermidore anconetano ha conquistato l’oro iridato lo scorso ...

Europei volley, Italia senza problemi: con la Svizzera è 3-0. Rivivi la diretta Corriere dello Sport

SVIZZERA 3-0 (25-19, 25-23, 25-15) Italia: Giannelli 4, Michieletto 12, Mosca 7, Romanò 15, Lavia 13, Sanguinetti 5, Balaso (L). Bovolenta. N.e. Sbertoli, Scanferla ...