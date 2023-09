Italia-Svizzera 3-0 | De Giorgi | “Non una partita facile | occasione per inserire due centrali nel sestetto”

(Di martedì 5 settembre 2023) L’Italvolley vince e convince agli Europei di pallavolo maschili 2023. Giannelli e compagni hanno battuto in tre set la, (25-19, 25-23, 25-15), al PalaRossini di Ancona nel match valido per la quarta giornata del campionato Europeo. Quarta vittoria su quattro a disposizione senza perdere nemmeno un set per i ragazzi di De, che domani, mercoledì 6 settembre alle 21, si giocheranno il primato nel girone con la Germania. Ecco le parole del ct: “Oggi è stata una buona opportunità perdueall’interno delper dare campo e gioco vero anche a loro che non hanno avuto molto spazio, specie con Giannelli. Lanon ha grande caratura ma è una squadra che gioca e se noi caliamo come nel secondo set ci mettono in difficoltà. Non è stata una ...

... l'ecommerce di origini cinesi che sta conquistando l'di Lorenzo Lamperti Un ricercatore ... un'organizzazione che si occupa di comunicazione scientifica con sede in. Le sostanze precise ......mondo Le domande di asilo registrate nei Paesi dell'Unione europea e in Norvegia e in... vedi anche Accordo Ue su migranti, quante richieste d'asilo riceve l'. DATI FOTOGALLERY Ansa/SOS ...... la più grande mai arrivata in• Paola Egonu non giocherà le qualificazioni olimpiche. Dice che ha bisogno di un periodo di riposo. Intanto agli Eurovolley gli azzurri battono la...

Europei volley, l’Italia batte anche la Svizzera: è il quarto 3-0 per gli azzurri la Repubblica

Quattro vittorie in quattro partite. Oltre quattromila tifosi al Palarossini, sugli spalti anche gli azzurri Tommaso Marini e Simone Barontini ...La Federazione aveva pensato a Roberto Donadoni per rifondare l’Italia uscita a pezzi dal Mondiale ma con il grande ex non è stato trovato l’accordo economico. Una girandola di rifiuti, temendo di far ...