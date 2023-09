(Di martedì 5 settembre 2023) Gli Azzurri di Pozzecco reggono il confronto per un solo quarto e mezzo, prima di essere massacrati da un Team Usa concentrato, che non ha sbagliato niente. Ennesima prova da dimenticare dall'arco, un finale amarissimo per il mondiale azzurro

Italia stracciata, Usa spietati. Finisce con un umiliante 100-63 ilGiornale.it

Adolfo Urso, ministro delle Imprese, amico di Giorgia Meloni e tra i fondatori di Fratelli d'Italia, straccia la narrazione della premier irritata con Matteo Salvini e Antonio Tajani per l'avvio ...