Italia-Namibia | Mondiali rugby 2023 | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 5 settembre 2023) Sabato 9 settembre prende il via laWorld Cupdell’Itale allo Stade Geoffroy Guichard di Saint-Etienne gli azzurri di Kieran Crowley inizieranno la loro avventura contro la. Fischio d’inizio alle ore 13 per un match che l’non può perdere. Lamaro e compagni, infatti, inizieranno isfidando i due underdog del girone, cioèe Uruguay, e l’obiettivo è quello di arrivare ai due big match della fase a gironi a punteggio pieno. Per farlo, però, gli azzurri non possono sottovalutare degli avversari che sicuramente non hanno il pedigree di Nuova Zelanda o Francia, ma possono metterci in difficoltà. Gli incontri della Coppa del Mondosaranno trasmessi da Rai e Sky. RaiSport e Rai 2 proporranno in diretta 19 ...