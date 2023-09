Italia | Locatelli | 'Mancini aveva delle idee | io altre Qualcosa si era incrinato'

C'è Manuelnella prima conferenza stampa della nuova, affidata a Luciano Spalletti dopo le dimissioni improvvise di Roberto Mancini. Il centrocampista della Juventus, in vista dei match degli ...C'è grande attesa per la primadi Spalletti , impegnata il 9 settembre contro la Macedonia e il 12 contro l'Ucraina. In vista dei prossimi impegni Manuelparlerà nella conferenza stampa di oggi (martedì 5 settembre)...FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Nazionale La primadi Spalletti: 29 convocati Sono 29 i ... Tornano a vestire la maglia azzurra Zaccagni, Biraghi, Mancini e. Prima chiamata per Casale. ...

Diretta Italia, Locatelli in conferenza stampa: le parole LIVE Corriere dello Sport

Nella conferenza stampa tenutasi nella sede del ritiro dell'Italia a Coverciano, a parlare è stato il centrocampista Manuel Locatelli ...A Coverciano è iniziata la nuova era di Luciano Spalletti. L'ex Napoli ha diretto già il primo allenamento e si è presentato. In vista delle partite con Macedonia e Ucraina, però, ha parlato Manuel ...