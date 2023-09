Italia | Locatelli | «Con Mancini qualcosa si era incrinato»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 5 settembre 2023) Manuel, centrocampista della Juventus e dell’, ha parlato in conferenza stampa in vista delle prossime amichevoli degli azzurri Manuel, centrocampista della Juventus e dell’, ha parlato in conferenza stampa in vista delle prossime amichevoli degli azzurri. PLAY CON SPALLETTI – «C’è stato un cambiamento nel mio modo di giocare, mi sto specializzando qui e sono felice di questo. Sono cambiate tante cose, ma sono molto felice di questo». ESCLUSIONE DI– «Quando c’è una mancata convocazione la prima colpa è mia, il primo esame. Poi ho parlato con, lui aveva delle idee e io altre.si era, ma va bene così». COME CAMBIA L’CON SPALLETTI – «C’è già una idea, ...