Italia-Cina | Bergamini Fi | ' riaffermare partenariato globale come fece Berlusconi'

(Di martedì 5 settembre 2023) Roma, 5 set. (Adnkronos) - "Proficuo e costruttivo il confronto tra il ministro degli esteri e nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, e il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, e gli altri rappresentanti istituzionali e diplomatici a Pechino. Dalla visita emerge la forte volontà del nostro Paese diilstrategicometodo, nel solco tracciato dal nostro presidente, Silvio, già nel 2004 e che il governono intende rilanciare a tutti i livelli dei rapporti bilaterali tra i Paesi". Così in una nota Deborah, vicecapogruppo di Forzaalla Camera e vicepresidente del Ppe al Consiglio d'Europa. "Nei rapporti con la- spiega -, ma nei rapporti diplomatici in ...

Prima in, dove è sceso sui minimi da 8 mesi, a quota 51,8. Poi nell'Eurozona: 47,9 il dato di ... Anche inl'indice è appena sotto la soglia: 49,8. Dati negativi a cui ha fatto da ...... Laè destinata a perdere contro gli Usa: la previsione In collaborazione con Money Pay Day 2023 Lo stato dell'innovazione nei pagamenti in15 settembre 2023 Binario F, Via Marsala, 29H - ...... che è stato al centro al centro dei lavori dell'undicesimo Comitato Intergovernativo, da lui stesso presieduto a Pechino alla presenza del ministro degli Esteri, Wang Yi. Il nuovo ...

Tajani: 'L'Italia sostiene il dialogo con la Cina nell'Ue' Agenzia ANSA

Così in una nota Deborah Bergamini, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera e vicepresidente del Ppe al Consiglio d'Europa. "Nei rapporti con la Cina - spiega -, ma nei rapporti diplomatici in ...in America non significa automaticamente il fallimento di Evergrande in Cina" e il gigante asiatico "non è sull'orlo di una crisi finanziaria”… Dello stato di salute dell’economia cinese e dei ...