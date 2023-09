(Di martedì 5 settembre 2023) "lasi e' persa un po' di quellache c'era prima, Spalletti ha l'esperienza giusta per riportarla", ha detto Fabio, ex capitanoa Nazionale, con cui ha ...

"Dopo la vittoria dell'Europeo si e' persa un po' di quella fame che c'era prima, Spalletti ha l'esperienza giusta per riportarla", ha detto Fabio, ex capitano della Nazionale, con cui ha vinto il Mondiale nel 2006. Intervistato a margine della conferenza di presentazione del nuovo spot Beretta a Milano, che lo vede ancora una volta ......detto Fabio, a margine di un evento a Milano, parlando dell'addio di Roberto Mancini dalla Nazionale italiana. 'Ho tanta voglia di allenare, ho fatto esperienza all'estero e una in...... Pavel Nedved (1/Juventus), Andriy Shevchenko (1/Milan), Fabio(1/Real Madrid), Kakà (1/... Nel 2017, dopo 60 anni, l'manca la qualificazione al Mondiale, eliminata dalla Svezia nel play ...

Italia, Cannavaro: "Dopo la vittoria dell'Europeo non si vede piu' la fame" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

"Dopo la vittoria dell'Europeo si e' persa un po' di quella fame che c'era prima, Spalletti ha l'esperienza giusta per riportarla", ha detto Fabio Cannavaro, ex capitano della Nazionale, con cui ha ...Le parole di Fabio Cannavaro, a margine di un evento a Milano,: “Ho tanta voglia di allenare, ho fatto esperienza all’estero e una in Italia che non è andata troppo bene. Aspetto e studio poi vediamo ...