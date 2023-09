Italbasket | caccia alla semifinale dei Mondiali | è una mission impossible contro le stelle Usa Ma c’è quel ricordo della vittoria nel 2004

Dopo l'impresa con Serbia, l'vince anche nl'ultima gara della seconda fase a gironi del Mondiale 2023. A Manila gli ... Un motivo in più per Melli e compagni per provare ad andare a...L'che ha sfiorato la semifinale all' Europeo dello scorso anno, eliminando la Serbia di Nikola Jokic e impegnando fino allo stremo la Francia , è pronta a ripetersi su un palcoscenico più ...L'dell'ennesimo sogno di mezza estate, dopo un'Olimpiade e un Europeo densi di orgoglio e più di un pizzico di rimpianti. Gli Azzurri, inseriti nel gruppo dei padroni di casa ...

Italbasket, caccia alla semifinale dei Mondiali: è una mission impossible contro le stelle Usa Il Fatto Quotidiano

Lo strafavorito Dream Team sulla strada verso la semifinale dei Mondiali, come ad Atene nel 1998, cioè l’ultima volta che l’Italbasket è entrata tra le otto grandi del globo. Dopo 25 anni di assenza, ...La squadra di Pozzecco è pronta a scioccare nuovamente il mondo, usando le stesse parole del CT azzurro, andando a caccia di un’impresa che non è mai riuscita all’Italbasket in una manifestazione ...