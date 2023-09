Inzaghi | la sosta ti regala il rinnovo! È fatta | cifre in aumento ? CdS

(Di martedì 5 settembre 2023) L’Inter è pronta are il rinnovo di contratto a Simone. Il tecnico, durante questa primaper le nazionali, firmerà il nuovo accordo RINNOVO ?fino al 2025. Tutto fatto per il rinnovo di contratto tra l’Inter e il suo allenatore. Ad agosto, l’Inter aveva trovato già l’accordo col suo agente Tullio Tinti. Il tecnico piacentino rinnoverà per un altro anno con tanto didegli emolumenti, che arriveranno a toccare i 5,5 milioni di euro come parte fissa, con l’aggiunta di ricchi bonus. E pensare che durante la primavera della scorsa stagione, lo stessoera quasi sul piede di partenza. Poi la svolta con la conquista di due coppe, la qualificazione in Champions League e l’arrivo in finale della stessa contro il Manchester City a Istanbul. Oggi ...

Manon sta dando di più adesso, bensì ha dato meno negli ultimi anni. Non ci resta che aspettare il derby dopo lae vedere cosa succederà '.Simone(LaPresse) - Calciomercato.itTre vittorie in tre partite, miglior attacco e ancora zero gol subiti non sono sufficienti per godersi laper le Nazionali. Cassano, intervenuto come ...... 3 giocatori differenti fra loro, quando la richiesta diè che fossero soprattutto chili e centimetri, cioè forza fisica per il centrocampo. Chiacchiere che ladilata nel tempo, con l'...

Inter-Fiorentina, Inzaghi: "Volevo che Thuram trovasse il gol. Il derby vale tantissimo" Sky Sport

Un messaggio al campionato. La sosta per le Nazionali prolungherà la dolce attesa, ma la testa di nerazzurri e rossoneri è già a sabato 16 settembre. L’impressione è che la squadra di Inzaghi sia ...(Milan News) Altra vittoria, la terza, e altra prova convincente per l'Inter di Inzaghi. Bastano 15' di rodaggio contro la Fiorentina per poi far partire il motore a pieni giri e travolgere la squadra ...