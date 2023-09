Inzaghi e l’Inter | avanti insieme! Tutti i record del tecnico nerazzurro

Leggi su inter-news

(Di martedì 5 settembre 2023) Simonerinnova il suo contratto confino al 2025. Ilpiacentino punta a raggiungere nuovinel prossimo biennio coi nerazzurri. RINNOVO MERITATO – Dopo settimane di rumors, ora è ufficiale: Simonesarà l’allenatore delfino al 30 giugno 2025. Ilpiacentino ottiene il rinnovo coi nerazzurri dopo la sua miglior stagione in panchina. Che lo vede arrivare in finale di Champions League per la prima volta, ricevendo così un altrettanto meritato riconoscimento. Ossia la nomination tra i migliori tre allenatori dell’ultima edizione della massima competizione europea per club. Il rinnovo diconè il giusto premio ai traguardi della stagione 2022/23, dove a un certo punto ...