Inzaghi e l'Inter avanti 'insieme' | i precedenti da evitare | da Dybala a Milinkovic

Asllani, ipotesi prestito a gennaioDa Pogba ad Asllani, il possibile partente dall'nel prossimo mercato invernale.ha detto che ci punta fortemente, ma nelle prime tre giornate l'italo -...è andato oltre ma non aveva il credito dello scudetto di Pioli. Ciò che non uccide, fortifica. Infatti, finita la stagione, non sono stati semplicemente confermati: sono stati potenziati. ...Commenta per primo 'L'e Simoneinsieme fino al 2025'. Il club nerazzurro annuncia il rinnovo del suo contratto utilizzando un termine tanto caro all'allenatore: insieme. Citato come un mantra daalla ...

Federico Dimarco vede il suo futuro all'Inter: nonostante ciò ci sarebbe ancora da colmare la distanza con il club nerazzurro circa il suo rinnovo ...Dopo le ultime indiscrezioni, è arrivata la conferma ufficiale: Simone Inzaghi prolunga il suo contratto con l'Inter fino al 2025, allungando di fatto la sua permanenza a Milano di un anno, visto che ...