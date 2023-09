Inzaghi e l’Inter avanti ‘insieme’ | i precedenti da evitare | da Dybala a Milinkovic | Primapagina

(Di martedì 5 settembre 2023) 2023-09-05 22:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: “e Simoneinsieme fino al 2025”. Il club nerazzurro annuncia il rinnovo del suo contratto utilizzando un termine tanto caro all’allenatore: insieme. Citato come un mantra daalla vigilia delle partite più delicate nella scorsa stagione, quando si giocava la panchina. “Insieme” è la parola d’ordine che guida tutto il gruppo: calciatori, allenatore e dirigenti. Chiamati a compattarsi (nonostante una proprietà non del tutto rassicurante) anche e soprattutto nei momenti difficili, che prima o poi arrivano inevitabilmente nel corso di un’annata. Inter, ora è UFFICIALE:ha rinnovato, i dettagli? KOSTIC E– Nei periodi di “crisi” bisognadi ricadere nei peccati ...

Asllani, ipotesi prestito a gennaioDa Pogba ad Asllani, il possibile partente dall'nel prossimo mercato invernale.ha detto che ci punta fortemente, ma nelle prime tre giornate'italo -...Proprio grazie alla faticosa annata trascorsa, Pioli ha le spalle abbastanza larghe per accogliere questo onore e sopportare'onere annesso.ha raggiunto la massima consapevolezza di sé e ...Commenta per primo 'e Simoneinsieme fino al 2025'. Il club nerazzurro annuncia il rinnovo del suo contratto utilizzando un termine tanto caro all'allenatore: insieme. Citato come un mantra da...