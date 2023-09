Intesa Sanpaolo | aperte le candidature alla seconda call di “Up2Stars”

... il programma di valorizzazione delle startup innovative in Italia, ideato dain collaborazione conInnovation Center. Il settore dell'energia è uno degli ambiti ...In rosso anche Bper ( - 1,42%), Banco Bpm ( - 1,3%), UniCredit ( - 1,23%) e( - 1,08%). Vendite su Saipem ( - 0,72%), Stellantis ( - 0,79%) e Moncler ( - 1,15%). Tim sale invece dello ...Lo afferma Daniela Corsini, senior economist di, in una nota sul tema. Viene fatto notare che in Europa i livelli di stoccaggio del gas sono i più alti mai registrati in questo ...

Banche europee, perché Citi sostituisce Intesa Sanpaolo con Société Générale nella lista dei titoli preferiti dopo la ... Milano Finanza

La seconda edizione è dedicata a energie rinnovabili ed efficienza energetica: candidature entro il 15 ottobre ...E' dedicata a energie rinnovabili ed efficienza energetica la seconda call della nuova edizione di Up2Stars, il programma di valorizzazione delle startup innovative in Italia, ideato da Intesa Sanpaol ...