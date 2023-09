Inter | Zilliacus | «Gran lavoro di Zhang | anche se non per tutti»

(Di martedì 5 settembre 2023) Le parole dell’imprenditore Thomassulla gestione dell’dii dettagli in merito Thomas, sui propri social, ha parlato dell’. PAROLE – «di Stevene del suo team.se ci sarà sempre chi non è d’accordo, a livello generale i giocatori costosi e ormai un po’ in là con l’età sono stati rimpiazzati con giocatori più freschi, con buon potenziale e meno cari. Un bilancio equilibrato consente a una squadra di calcio di costruire il successo a lungo termine». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24

Le parole dell'imprenditore Thomassulla gestione dell'di Zhang. Tutti i dettagli in merito Thomas, sui propri social, ha parlato dell'. PAROLE - "Gran lavoro di Steven Zhang e del suo team. Anche se ci ...Commenta per primo L'uomo d'affari finlandese, Thomas, che più volte ha parlato e si è esposto come uno dei potenziali compratori o investitori nell'è tornato a parlare sui social della gestione del patron Steven Zhang e della sua ...Da ragazzino ho lasciato Helsinki per Rio de Janeiro, per allenarmi con le giovanili della Fluminense", dice Thomas, imprenditore che per cinque mesi l'anno gestisce gli affari dalla sua ...

Zilliacus: "Gran lavoro di Zhang nell'Inter. In tanti non saranno mai d'accordo, ma la verità è che..." Fcinternews.it

Inter, Zilliacus parla ancora del presidente Steven Zhang. In casa nerazzurra è un periodo entusiasmante per quanto riguarda i risultati di campo. La squadra di Simone Inzaghi è riuscita ad ottenere t ...Thomas Zilliacus, uomo di affar finlandese più volte accostato all’Inter parla così di Zhang: “Gran lavoro di Steven Zhang e del suo team”. Zilliacus aggiunge:”Anche se ci sarà sempre chi non è ...