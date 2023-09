Inter | sosta con pochi giocatori rimasti | solo in otto alla ripresa

Leggi su inter-news

(Di martedì 5 settembre 2023) L’ha avuto un minimo di riposo dopo la vittoria per 3-0 sulla Fiorentina, visto che quasi tutta la rosa è in nazionale. Inzaghi ora riprende a lavorare e avràssimia disposizione. IN CAMPO – La data da cerchiare sul calendario è domani, quando l’nel pomeriggio tornerà ad allenarsi. Ad Appiano Gentile, a dieci giorni dal derby col Milan, si ritroveranno però in. Sono ben diciassette i convocati in nazionale, fra cui praticamente tutti i big. Fra ifigurano i portieri di riserva Emil Audero e Raffaele Di Gennaro, in difesa Francesco Acerbi che sta recuperando dall’infortunio, Yann Bisseck che non è più in età per la Germania Under-21, Stefano Sensi a sua volta non al 100%, Henrikh Mkhitaryan che non gioca più con l’Armenia dal 2021, Carlos ...